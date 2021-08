등교수업 앞두고 2학기 완벽대비 ‘맞춤형 교육 콘텐츠’ 주목

원격수업으로 벌어진 학력격차 좁히려는 학생·학부모 급증

맞춤 학습으로 스스로 성적 향상 가능한 학습 프로그램 인기

[아시아경제 김희윤 기자] 최근 교육부가 2학기 초·중·고 등교수업 확대계획을 밝히면서 학력격차를 줄이기 위한 맞춤형 교육프로그램이 주목받고 있다.

21일 교육업계에 따르면 등교수업을 앞두고 학력격차를 줄이고자 하는 학생과 학부모를 위한 맞춤형 자기주도학습 프로그램이 다양하게 출시되고 있다.

금성출판사는 초중생을 위해 매쓰클라우드(MathCloud) 일주일 무료체험을 실시한다. 매쓰클라우드는 세계 최초 ‘수학사전’으로 학습하는 인공지능(AI)수학 자기주도학습 프로그램이다. 초 4~중3 수학 교과과정이 모두 수록된 시스템으로, 학생이 수학사전에 개념을 검색하면 해당 개념은 물론 연결된 수학개념까지 확장해 공부할 수 있는 것이 특징이다.

검색한 개념과 관련한 동영상 강의, 문제풀이를 통해 자기주도학습 능력 또한 향상시킬 수 있다. 또, AI가 접목된 최첨단 분석시스템으로 단원별 성적표, 예언점수추이, 테스트 성적표, 종합성적표가 제공돼 자신의 실력을 스스로 점검해 볼 수 있다. 무제한 모의고사 시스템으로 취약점도 완벽히 보완한다. 보다 체계적인 관리를 받고 싶은 사람은 금성출판사 푸르넷 공부방 지도교사의 1:1 맞춤 학습 코칭도 받아볼 수 있다.

좋은책신사고의 우공비 일일공부 시리즈는 하루 4쪽 30일 학습으로 초등학생들의 기초 학습 능력과 규칙적인 공부습관을 꾸준히 기를 수 있는 일일학습서다. 특히 부담 없는 분량으로 매일 공부를 독려해 규칙적인 공부 습관을 기르는데 도움을 주는 것이 특징이다.

우공비 일일공부 시리즈는 2019년 출간과 동시에 인터파크 온라인 서점 초등 참고서 부문 베스트셀러에 오르는 등 인기를 끌며 △일일독해 △일일어휘 △일일사회 △일일과학 △일일수학 △일일한자 △일일어법 △일일영단어 총 8과목으로 확대됐다. 초등학생들의 학습 흥미를 일으키고자 만화, 낱말카드 등 학습 콘텐츠에 카카오프렌즈 캐릭터를 적용했으며, 나만의 스타일로 꾸밀 수 있는 공부 습관표를 삽입했다.

장원교육의 국어 학습지 '국어랑독서랑'은 예비 초등부터 중학생까지 학교 국어 교과서 과정에 맞춰 국어 실력과 독해력을 동시에 해결할 수 있는 국어학습지다. 단계별로 독해력 향상에 필요한 어휘, 문법이 수록됐다. 의미 영역별 어휘를 과학적으로 분류해 과정 당 300~400개의 어휘를 체계적으로 익히고 직역풀이와 사전풀이를 통해 어휘 유추 능력까지 기를 수 있다.

또한, 의미단위 묶어 읽기로 긴 지문도 빠르고 정확하게 읽어내는 고속 정독이 가능하다. 교육과정을 포함한 넓은 범위의 문법 영역을 다룸으로써 문장 이해력도 높여준다. 기초 학습 후에는 문화, 과학, 인물, 경제 등 다양한 주제별 글을 읽고 내용을 제대로 이해하고 있는지 점검하는 독해 문제를 제시하고, 학년별로 읽어야 하는 다양한 분야의 도서도 별도 제공하고 있다.

윤선생은 영어 실력을 객관적으로 점검해 볼 수 있는 ‘윤선생 학력평가(YSAT)’를 모든 회원에게 무상 지원한다. 윤선생 학력평가는 빅데이터 기반의 온라인 영어 평가시험이다. 이 시험은 15만 개 문제은행을 바탕으로 구성됐으며, 500만 명의 누적 평가 결과 데이터를 기반으로 학생의 실력을 측정한다.

이 시험은 응시자의 정답 또는 오답 여부에 따라 다음 문제의 난이도가 자동으로 조절되기 때문에 문제 내용, 문항 수 모두 응시자에 따라 다르게 출제된다. 윤선생 관계자는 "이번 시험 일정은 9월 1일부터 7일까지로, 윤선생 회원은 이 기간 동안 원하는 시간대에 PC 또는 모바일로 접속해 시험을 치를 수 있다"며 "학력평가 응시를 희망하는 학습회원은 17일부터 31일까지 사전 접수를 하면 된다"고 설명했다.

업계 관계자는 “원격수업과 방학이 이어지면서 자녀의 학력격차를 우려하는 학부모들의 고민이 많아지고 있다”며 “지난 학기 개념이 제대로 잡혀있지 않으면 2학기 등교수업을 따라가기 어려울 수 있어 최근 1:1 맞춤 학습이 가능한 프로그램이 인기를 얻고 있다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr