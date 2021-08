정부 "국민지원금 지급, 방역당국과 협의 필요…추후 결정"

[아시아경제 장세희 기자]정부가 국민지원금 지급 시기를 방역당국과 협의한 후 추후 결정하겠다고 밝혔다. 향후 지급을 위한 준비는 이달 말까지 마칠 예정이다.

안도걸 기획재정부 2차관은 20일 정부서울청사에서 재정관리점검회의를 열고 "방역상황 고려가 필요한 상생국민지원금(8조6000억원), 상생소비지원금(7000억원)은 지급대상·지원금 사용처 등 확정, 전산망 연계 등 집행 준비를 8월 말까지 최대한 완료하고 지급 시기는 방역당국과 협의를 거쳐 추후 결정하겠다"고 말했다.

소상공인 대상 희망회복자금은 추석 전까지 90% 이상 지급하고, 저소득층 대상 1인당 10만원의 추가 국민지원금은 오는 24일 일괄 지급할 예정이라고 덧붙였다.

안 차관은 "이밖에 방역 보강(3조4000억원), 고용·민생안정(2조3000억원) 등 여타 2차 추가경정예산 사업(6조원)은 사업별 집행계획 및 집행시기 상황을 점검하고 모든 사업이 적기에 집행될 수 있도록 독려하겠다"고 덧붙였다.

지난 17일 기준 2차 추경 관리대상(20조9000억원) 가운데 13.6%인 2조9000억원이 집행됐다. 정부는 9월 말까지 80% 이상을 집행할 계획이다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr