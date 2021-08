[아시아경제 이창환 기자] 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 251,500 전일대비 6,000 등락률 -2.33% 거래량 365,240 전일가 257,500 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 현대모비스 "전국 부품 대리점에 무상 안전점검 서비스 제공"정몽구 명예회장, 현대모비스서 퇴직금 등 302억원 수령수소전기 보트부터 연료팩까지…'H2 이노베이션 어워드' 10개사 본선진출 close 는 수소연료전지 생산시설을 구축하기 위해 1조3216억원을 투자한다고 20일 공시했다.

회사 측은 이번 투자가 수소연료전지 제품경쟁력을 강화하고 양산효율화를 위한 생산능력을 확보하기 위한 목적이라고 설명했다.

현대모비스는 인천 청라국제도시 IHP 도시첨단 산업단지와 울산 이화 일반산업단지에 수소연료전지 생산을 위한 신규 거점을 구축할 예정이며 올 하반기 착공에 들어가 2023년부터 가동할 예정이다.

앞으로 인천 청라공장에서는 연료전지스택을 생산하고, 이를 울산공장에서 연료전지시스템으로 최종 제품화해 완성차에 공급할 계획이다.

현대모비스 관계자는 "이번 신규 거점 투자를 통해 차세대 연료전지시스템의 효율적인 공급망을 구축하고 수소 관련 생태계 확대에 새로운 계기를 마련할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

