예비 법조인 52명 법제처서 실무 경험

청년 예비 법조인-이강섭 처장 비대면 간담회도 개최

[세종=아시아경제 문채석 기자] 법제처는 전국 23개 법학전문대학원 재학생 52명에게 '제24기 법학전문대학원 실무수습'을 통해 법제실무 경험을 제공했다고 20일 밝혔다. 수습 교육은 9~20일 2주간 진행됐다. 2010년부터 975명의 예비 법조인이 거쳐갔다.

이번 수습에선 학교당 추천 수습학생 수를 1명에서 3명으로 늘렸다. 7회의 법제 이론 교육, 8회의 표준과제 수행 실습, 8회의 법제전문가·법학전문대학원 선배와의 대화와 이강섭 법제처장 간담회 등으로 운영됐다.

실무수습 마지막 날엔 수료생들과 이 처장 간 간담회도 열렸다. 법제처에 따르면 참여 학생들은 '법제처에서만 들을 수 있는 실무 경험을 쌓았다'는 반응을 보였다.

이 처장은 간담회에서 "수습생들이 지난 3월부터 시행 중인 행정기본법에 더 관심을 가지고 학습과 실무에 적용해 주기 바란다"고 당부했다.

법제처는 "앞으로도 법제처만의 특색 있는 교육과 다양한 실무 경험을 제공하는 실무수습 과정을 통해 전문성 있는 법조인 양성을 적극 지원할 계획이다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr