광주 남부소방서, 이마트-효천역 등 주택용 소방시설 이색 홍보

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 남부소방서(서장 이정자)는 자율적인 화재경보기 설치 분위기를 조성하기 위해 랩핑·배너를 활용한 '주택용 소방시설 설치 촉진' 이색 홍보에 나섰다고 20일 밝혔다.

'화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률'에 따라 단독, 다가구, 다세대, 연립주택 등은 주택용 소방시설인 소화기, 단독경보형감지기를 설치해야 한다.

이에 남부소방서는 많은 시민들이 이용하는 관내 대형 판매시설인 봉선동 이마트 엘리베이터를 활용한 랩핑 홍보와 효천역, 남구청소년수련관에 배너 홍보를 실시했다.

이번 홍보는 다양한 계층이 이용하는 장소에 설치하여 자연스럽게 안전에 대해 접근할 수 있는 환경을 조성하고자 하는 취지에서 실시됐다.

김행모 예방안전과장은 "소화기와 단독경보형 감지기는 화재로부터 가정의 안전과 행복을 지켜주는 최소한의 안전장치"라며 "주택용 소방시설 설치 촉진과 소방안전문화 확산을 위해 소방정책 홍보를 지속하겠다"고 말했다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr