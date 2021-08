[아시아경제 이지은 기자] 통일부가 남북 이산가족 화상상봉장 추가 설치 공사가 이달 중 마무리된다고 밝혔다. 단 9월 추석을 계기로 남북 이산가족 화상상봉이 개최될지에 대해서는 "정해진 바 없다"고 밝혔다.

차덕철 통일부 부대변인은 20일 정례브리핑에서 "화상상봉장 증설 공사가 8월 중 완료될 것"이라고 밝혔다.

차 부대변인은 "남북관계가 복원될 시 언제라도 즉시 시행될 수 있도록 사전에 화상상봉장 증설을 추진하는 것은 매우 긴요한 일"이라면서도 추석 계기 남북 이산가족 화상상봉 개최 가능성에 대해서는 "아직 정해진 바가 없다"고 답했다.

정부는 지난 6월 남북교류협력추진협의회에서 전국 7곳에 화상상봉장을 증설하는 사업에 남북협력기금 11억8000만 원을 지원하기로 했다.

