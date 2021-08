당내분란 책임지고 서병수 경준위원장 사퇴…"이준석, 우리가 뽑은 대표"

"선관위원장 맡지 않겠다"

"당내 분규와 갈등 정리되기를 희망"



[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선 후보 경선준비위원장을 맡았던 서병수 의원이 20일 위원장직에서 물러났다. 향후 출범 예정인 경선 선거관리위원장 역시 맡지 않겠다는 뜻도 밝혔다.

서 의원은 이날 국회에서 경준위를 마친 뒤 "경준위원장으로 우리 위원회가 선의로 후보의 경쟁력 높이기 위해서 여러가지 활동을 했지만, 캠프라든가 다른 분들의 입장 차에 따른 오해와 억측으로 인해 공정성과 객관성에 대해서 의심을 받는 그런 처지에 대해 자괴감을 느끼며 오늘부로 위원장직을 내려놓는다"면서 "거론되고 있는 선관위원장도 맡지 않겠다"고 말했다.

이어 "당내 오해에서 만들어진 갈등과 분규가 말끔히 정리되고 선거 관리 잘 돼서 훌륭한 우리 대통령 후보 뽑히기 희망한다"고 밝혔다.

그는 "당내 분규와 갈등이 경준위원장 사퇴와 선관위원장을 맡지 않겠다는 결정으로 정리되기를 진심으로 기대한다"고 전했다.

서 의원은 이날 이준석 국민의힘 대표에 대한 고언도 내놨다.

그는 "이 대표는 우리 당의 상징이고 우리가 뽑은 당 대표"라면서 "SNS라든가 너무 잦은 인터뷰, 후보 캠프라든가 우리 당 의원들의 SNS에 민감히 반응하는 자세는 반드시 고쳐야 된다고 생각한다"고 말했다. 다만 "이 대표는 장점이 있다"면서 "우리가 중도 외연 넓히고 젊은 층 지지 지속 받으려면 반드시 후보와 당 대표가 협력해서 나아가야 한다는 점을 말씀 드린다"고 말했다.

이외에도 후보 간 논란이 되는 역선택방지조항 도입과 관련해 "경준위의 결론은 역선택 방지조항을 넣지 않는 것이 옳다는 입장"이라고 재차 확인했다.

한편 이날 경준위는 마지막 회의를 열어 오는 25일 예정인 비전토론회와 관련된 구체적인 사항 등을 의결했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr