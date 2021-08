롯데하이마트, 라스트 썸머 데일리 초특가 대전

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데하이마트는 오는 21일부터 31일까지 전국 440여개 오프라인 매장에서 ‘라스트 썸머 데일리 초특가 대전’을 진행한다고 20일 밝혔다. 롯데하이마트온라인쇼핑몰에서는 23일부터 행사를 시작한다.

이번 행사에서는 TV, 냉장고, 세탁기 등 대형가전부터 노트북, 태블릿 등 IT제품까지 매일 다른 10여 가지 이상의 상품을 특가에 판매한다.

오프라인 매장 초특가 행사 상품은 매일 오전 10시30분 롯데하이마트 공식 사회관계망서비스(SNS)에서, 온라인쇼핑몰 초특가 행사 상품은 매일 자정 기획전 페이지에서 확인할 수 있다.

롯데하이마트 관계자는 “인기 제품부터 핫한 신상품까지, 매일 새로운 전자제품들을 오픈혜택가 수준의 파격적인 혜택가에 판매한다“며 “앞으로도 합리적인 가격과 재미를 더한 다양한 프로모션을 선보여 고객 쇼핑 만족도를 높이겠다“고 말했다.

