[아시아경제 이동우 기자] NH농협은행이 신규 가계 부동산담보대출을 오는 11월 말까지 취급하지 않기로 했다.

19일 금융권에 따르면 농협은행은 24일부터 11월30일까지 신규 가계 부동산담보대출 취급을 중단한다. 23일까지 접수한 대출은 기존대로 심사해 실행할 예정이다.

기존 대출의 증액, 재약정도 하지 않는다.

다만 긴급 생계자금은 심사부서에서 예외로 취급한다.

앞서 농협은행은 상반기에 가계대출 증가율이 금융당국이 권고한 연간 증가율 5%를 이미 넘어 강력한 가계대출 관리방안을 마련하라는 금융당국의 요구를 받아왔다.

