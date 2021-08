원유 ℓ당 21원 인상…우유·커피·빵 가격 줄줄이 오른다

[아시아경제 이승진 기자] 낙농진흥회가 결국 원유 가격 인상을 확정했다. 우유값 인상 초읽기가 시작되며 관련 제품인 커피, 빵 등도 줄줄이 가격이 오를 것으로 전망된다.

19일 식품업계에 따르면 낙농진흥회는 이달 1일부터 생산된 원유 가격을 ℓ당 947원으로 21원 올린 내용을 담은 '유대조견표'를 17일 각 우유업체에 보냈다.

정부는 식품 물가의 줄인상을 우려해 가격 인상을 6개월 유예해달라며 설득했지만, 낙농업계가 기존 입장을 고수하면서 결국 가격 인상이 확정됐다.

이에 따라 우유업체들은 이달 1∼15일치 원유 대금을 인상된 가격으로 20일께 낙농가에 지급하게 된다. 원유 대금은 보름마다 정산한다.

원가 부담이 커지게 된 우유업계에서는 우유 가격 인상을 기정사실로 하는 분위기다. 서울우유를 비롯한 주요 업체들은 현재 가격 조정을 검토 중인 상황이다.

우유 가격이 오르면 커피와 과자, 빵 등 우유를 원료로 사용하는 다른 제품도 연쇄적으로 오를 가능성이 크다.

한 우유업체 관계자는 "우유 가격 인상이 확정되면 우리 우유를 사용하는 외식 프랜차이즈와 순차적으로 접촉해 가격 조정을 논의하는 방안을 검토 중"이라고 말했다.

