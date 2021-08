볼보코리아, 車SW 무선 업데이트 서비스 특례승인 획득

OTA 서비스 특례승인 획득…시간 장소 비용 구애없이 SW 업데이트 손쉽게

[아시아경제 유제훈 기자] 볼보자동차코리아는 산업통상자원부로부터 자동차 전자제어장치 소프트웨어를 무선 통신으로 직접 업데이트 할 수 있는 '소프트웨어 무선 업데이트(Over-The-Air) 서비스에 대한 특례 승인을 획득했다고 19일 밝혔다.

OTA는 제조사가 차량에 탑재된 유무선 통신제어기와 연결된 OTA클라우드에 소프트웨어를 저장하면, 차량 소유주가 인포테인먼트 스크린이나 휴대전화 어플리케이션을 통해 업데이트를 진행하는 방식의 서비스다. 이를 통해 인포테인먼트 및 추진시스템에 대한 새 기능, 버그 수정, 안정성 개선 등 다양한 업데이트를 시간과 장소, 비용에 구애없이 받을 수 있다.

볼보코리아는 이번 특례승인을 통해 고객 편의성을 더욱 강화하고 커넥티드카 시대에 부응하는 새 혁신서비스를 선보일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 구체적인 서비스 제공시점 및 적용모델 등은 추후 관련 부처와 협의를 거쳐 결정한다.

송경란 볼보코리아 고객서비스 총괄 전무는 "OTA가 본격적으로 도입되면 서비스 센터를 방문하지 않고도 손쉽게 최신 업데이트를 받을 수 있고, 이는 차를 소유하는 경험의 패러다임이 새롭게 바뀌는 것을 의미한다"면서 "향후 많은 고객분들이 이를 직접 체험하도록 다양한 서비스 구현을 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.

