무안군 일로읍 복지기동대, 주거환경 개선 봉사활동 실시

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군 일로읍 복지기동대(대장 진중천)가 최근 무안군 복지기동대(대장 서복현), 무안군 한국부인회(회장 이덕금)와 연계해 맞춤형 주거환경개선사업 봉사활동을 펼쳤다.

19일 군에 따르면 이번 주거환경개선사업 대상자인 정 모 어르신은 방치된 쓰레기가 쌓여있는 등 열악한 환경 속에서 거주하고 있어 주거환경개선이 매우 절실한 상황이었다.

이날 봉사자들은 쓰레기 수거와 대청소, 마당 굴착기 작업을 시행하는 등 무더운 날씨 속에서 구슬땀을 흘리며 정 모 어르신 댁을 깨끗하게 청소했다.

도움을 받은 어르신은 “그동안 몸이 아파서 집수리와 정리를 하지 못했는데 이렇게 와주셔서 집을 깨끗하게 청소해주시니 새집이 된 것 같다”며 고마움을 전했다.

허재경 일로읍장은 “예년에 없던 찌는 듯한 더위지만 기꺼이 시간을 내 어려운 이웃에게 따뜻한 손길을 보태주신 봉사자들께 감사의 말씀을 드린다”며 “앞으로도 민간단체와 협력해 지역 주민들을 위한 봉사활동을 적극적으로 펼치겠다”고 말했다.

무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자 ohj1358@asiae.co.kr