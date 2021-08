일산차병원, '췌담도질환 권위자' 정재복 교수 영입

[아시아경제 김지희 기자] 일산차병원은 췌담도 질환의 국내 권위자인 정재복 교수를 영입했다고 19일 밝혔다.

정 교수는 연세대학교 의과대학 졸업 후 연세대학교 세브란스병원에서 2018년까지 진료했으며, 건강보험공단 일산병원을 거쳐 이달 초 일산차병원에 합류했다. 세브란스병원 소화기내과 과장, 소화기병센터 소장, 대한췌담도학회 회장, 대한소화기학회 이사장 등을 역임했다. 2018년 3월에는 대표 저자로 췌장학 서적도 발간했다.

정 교수는 암 조기 발견과 치료에도 기여할 계획이다. 정 교수는 “그 동안의 모든 진료 경험과 노하우를 녹여 환자들에게 최상의 서비스를 선보일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

강중구 일산차병원장은 “소화기 분야 국내 최고 권위자인 정재복 교수의 합류로 지역민에게 더욱 질 높은서비스를 제공할 수 있게 됐다” 며 “향후에도 지속적으로 의료 서비스를 강화하겠다” 고 말했다.

한편 일산차병원은 최근 정재복 교수와 장윤철 교수를 잇따라 영입하면서 내과병원의 역량을 강화했다. 내분비, 소화기, 호흡기, 순환기, 신장내과 등 진료과에서 의료진 20여명이 환자 맞춤형 진료를 한다. 암 글로벌 다학제 진료도 도입해 환자 만족도와 치료 성적을 높여갈 계획이다.

