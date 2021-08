文대통령 "난임 시술 2회 추가지원…자궁경부암 무료 백신 17세 이하로 확대"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 국민청원 답변을 통해 난임 시술을 2회 추가 지원하고, 자궁경부암 무료 백신을 기존 12세 이하에서 17세 이하로 확대하는 방안을 제시했다.

문 대통령은 19일 국민청원 4주년을 맞아 직접 답변에 나서 "난임 치료를 위한 비용 부담이 너무 크다는 청원이 많았는데 공감한다"며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 "우리 정부는 난임 치료에 대해 2017년 10월 처음으로 건강보험 적용을 시작했다"며 "한 번 시술에 300만 원에서 500만 원에 이르는 모든 비용을 본인이 감당해야 했던 것을 건강보험 적용으로 난임 치료의 문턱을 낮췄다"고 강조했다.

그러면서 "저출산 시대에 국가적으로도, 난임 관련 정부 지원을 확대할 필요가 있다"며 "난임 치료비 지원을 보다 확대해 올 4분기부터 추가로 두 번의 시술을 더 지원받을 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

또 만 44세 이하 여성에 대해서는 시술 횟수에 따라 50%까지 적용되던 본인부담률을 일률적으로 30%로 낮추겠다고 밝혔다.

문 대통령은 "우리 정부 들어 실시하고 있는 '난임 치료 휴가제도'도 현장에 잘 안착되도록 하겠다"며 "사업주들께서도 난임 치료 휴가를 적극적으로 장려해주시기 바란다"고 독려했다.

자궁경부암의 백신 접종 지원 확대를 요청한 청원에 대해서는 "정부는 자궁경부암의 백신 무료 접종 대상을 만 12세 이하 여성 청소년에서 만 17세 이하로 지원 대상을 넓혀 여성 청소년 모두가 무료 예방접종의 혜택을 받을 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

또 "18세부터 26세 여성에 대해서는 저소득층부터 무료로 예방 접종을 받을 수 있도록 하고, 점차 대상을 넓혀 가겠다"고 덧붙였다.

'보건소 간호사들이 지쳐 쓰러지지 않게 해 달라'는 청원에 대해서는 "앞으로도 간호 인력을 확충하고 근무환경과 처우 개선 노력도 병행, 간호 인력들이 정당한 보상을 받을 수 있도록 하겠다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr