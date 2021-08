녹십자랩셀, 건선 줄기세포치료제 후보물질 임상 1상 승인

[아시아경제 이춘희 기자] GC 녹십자랩셀 녹십자랩셀 144510 | 코스닥 증권정보 현재가 97,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 98,000 2021.08.19 08:19 장시작전(20분지연) 관련기사 녹십자셀, 2Q 매출 124억… 상반기 최고 매출 236억원 기록녹십자랩셀, 2Q 영업익 13억…전년比 48%↓[클릭 e종목]"녹십자랩셀-녹십자셀 합병 중장기 시너지 기대" close 의 판상형 건선에 대한 줄기세포 치료제 후보물질(CT303)에 대한 임상 1상 시험 계획이 식품의약품안전처의 승인을 받았다.

녹십자랩셀은 판상형 건선 환자에게 CT303을 투여하는 임상 1상 시험을 식약처로부터 승인받았다고 19일 밝혔다.

녹십자랩셀은 중등도에서 중증 판상형 건선을 앓고 있는 환자 24명을 각각 12명씩 1회 투여 또는 반복 투여 집단으로 나눠 약물의 안전성과 내약성을 평가할 계획이다. 임상시험은 서울대병원, 부산대병원, 차의과학대 분당차병원 등 국내 3개 병원에서 진행된다.

CT303은 10세 미만의 건강한 공여자에서 채취한 편도 조직을 이용해 제조된 동종편도유래중간엽줄기세포다. 회사 측은 CT303이 과도한 면역반응을 조절하는 기전으로 건선환자에게 보다 장기적인 치료 효과를 제공할 것으로 기대하고 있다.

건선은 피부의 각질 세포가 너무 빨리 자라 각질층이 비정상적으로 두꺼워지게 되는 만성 피부질환이다. 확실한 원인은 아직 규명되지 않고 있다. 다만 면역체계가 피부를 외부 물질로 오인해 공격하게 되는 일종의 자가면역 질환으로 알려져 있다.

