롯데온, 24일까지 '바바패션' 6대 인기브랜드 70% 할인

지고트·아이잗바바 등 약 5000개 상품 선보여

[아시아경제 조인경 기자] 롯데온(ON)이 바바패션과 손잡고 20~24일 단독으로 바바패션의 대형 패밀리 세일 '바바페스타'를 진행한다고 19일 밝혔다. 바바패션이 자사몰이 아닌 외부 매장에서 여는 가장 큰 규모의 세일 행사다.

롯데온은 바바패션의 인기 브랜드인 지고트, 아이잗바바, 더틸버리 등 6개 브랜드의 전 시즌 상품 약 5000개를 최대 70% 할인된 가격에 선보이고, 추가로 중복 사용이 가능한 최대 20% 할인 쿠폰과 카드사별 최대 7% 할인 혜택을 제공한다. 행사 기간 동안 매일 0시부터 선착순 500명에게는 5만원 이상 구매 시 사용 가능한 1000원 할인 쿠폰도 제공한다.

대표 상품으로는 다가오는 가을 가볍게 걸쳐 입기 좋은 'JJ지고트 트렌치 코트'를 1만9350원에, '더틸버리 코트형 후드점퍼'를 5만9000원에, 'JJ지고트 가을 원피스'를 4만500원에 판매한다.

이신혜 롯데온 패션팀장은 "바바패션의 패밀리 세일은 지고트, 더아이잗컬렉션 등 고가의 인기 브랜드 시즌 상품을 최대 70% 할인된 합리적인 가격에 구매할 수 있어 이를 기다리는 고객들이 많다"며 "중복 쿠폰과 카드 할인 등 할인 혜택을 더 많이 준비했다"고 전했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr