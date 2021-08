두산인프라코어, DICC 잔여 지분 3050억에 인수

[아시아경제 박형수 기자] 두산인프라코어는 두산인프라코어차이나(DICC) 지분 20%를 3050억원에 인수한다고 18일 공시했다. 재무적투자자(FI)와의 분쟁 종결 및 지분 회수를 통한 안정적 경영권 확보를 위한 결정이라고 설명했다.

두산그룹은 두산인프라코어차이나 재무적투자자(FI)와 매매대금 청구 소송을 진행 중이다. 1심 법원은 두산그룹의 손을 들어줬으나 2심에서는 FI가 승소했다. 지난 1월 대법원은 파기 환송했다.

앞서 FI 컨소시엄은 2011년 DICC에 총 3800억원을 투자하고 지분 20%를 확보했다. 투자 당시 두산인프라코어는 3년 내 DICC를 중국 증시에 상장할 것을 약속했다. 이행이 어려울 경우 콜옵션과 드래그얼롱(동반매도권) 행사를 계약서에 담았다.

상장은 불발됐고 FI 컨소시엄은 드래그얼롱을 통해 제3자 매각을 추진했다. 매각 작업이 무산되자 FI측은 거래 불발의귀책사유로 두산그룹의 불성실한 태도를 꼽았다.

