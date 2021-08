[아시아경제 박형수 기자] SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 267,000 전일대비 8,000 등락률 +3.09% 거래량 141,861 전일가 259,000 2021.08.18 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-12일SK, 에어아시아 자회사 '빅페이'에 700억원 투자글로벌 500대 기업, 韓 15개…삼성전자 15위 close 는 자회사인 에스케이이엔에스가 미국 자회사( SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 267,000 전일대비 8,000 등락률 +3.09% 거래량 141,861 전일가 259,000 2021.08.18 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-12일SK, 에어아시아 자회사 '빅페이'에 700억원 투자글로벌 500대 기업, 韓 15개…삼성전자 15위 close E&S Americas) 주식 6억3000만주를 약 7357억원에 추가 취득한다고 18일 공시했다.

SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 267,000 전일대비 8,000 등락률 +3.09% 거래량 141,861 전일가 259,000 2021.08.18 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-12일SK, 에어아시아 자회사 '빅페이'에 700억원 투자글로벌 500대 기업, 韓 15개…삼성전자 15위 close 는 "미국 에너지솔루션 사업투자"를 위한 지분 취득이라고 설명했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr