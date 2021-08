정세균, 이재명에 "황교익 지명 속히 철회해야"

[아시아경제 윤슬기 기자] 더불어민주당 대선 예비후보 정세균 전 총리가 "고집피울 일이 아니다. (황교익 씨에 대한) 경기관광공사 시장 내정 철회해야 한다"라며 이재명 경기지사를 압박했다.

정 후보는 18일 자신의 페이스북에 글을 올려 "최근 황교익씨의 경기관광공사 사장 내정이 문제가 되고 있다. 이재명 후보는 이러저러한 해명을 하고 있지만 국민 눈에는 변명으로 밖에 보이지 않는다"라며 이같이 말했다.

이어 그는 "국민 대다수는 이번 내정을 보은 차원의 밀실 인사라고 생각한다. 국민의 비판은 공정을 주장하던 이재명 후보의 인사과정이 투명하지도 정의롭지도 않다고 판단한 것"이라며 "국민 여론의 악화는 이재명 후보뿐만 아니라 민주당 전체로 옮겨질 수 있다는 점을 잘 헤아려야 할 것"이라고 지적했다.

정 후보는 더불어민주당 대선 후보 이낙연 전 대표 측의 대응도 문제 삼았다. 그는 "이번 논란은 객관적 검증과 문제점을 지적하고 그에 대한 결과를 기다리면 될 일인데 이낙연 후보 측의 비판이 도를 넘었다"라며 "황교익 씨가 어떤 이유로 내정되었는지 내정의 절차와 진행은 문제가 없었는지를 따지는 것이 핵심이다. 황교익 씨에 대한 정확한 근거 없는 '친일' 비난은 개인에 대한 명예훼손이며 이낙연 후보가 하지 않겠다던 네거티브의 전형"이라고 비판했다.

이어 경기관광공사 내정자로 지명된 맛 칼럼리스트 황교익 씨에 대해서도 "'인간 아닌 짐승', '정치적 생명 끊는 데 집중' 등 막말 대응은 자신을 임명한 임명권자를 욕보이는 일"이라면서 "좀 더 신중한 말로 스스로 감정을 다스릴 수 있음에도 차마 입에 담을 수 없는 말로 민주 진영 전체를 난처하게 만들고 말았다"라고 꼬집었다.

아울러 정 후보는 이 지사에게 "결자해지 해야한다. 황교익 씨에 대한 내정을 하루 속히 철회하라"라고 강조했다.

한편 황 씨는 2018년 이 지사의 형수 욕설을 두고 "이재명을 이해하자"라는 발언을 한 바있다. 이에 일부 정치인들은 황 씨가 이 지사의 '보은 인사'라며 비판의 목소리를 냈다.

윤슬기 인턴기자 seul97@asiae.co.kr