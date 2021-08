[아시아경제 이정윤 기자] 아버지에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

서울 강동경찰서는 존속살해미수 혐의로 A씨를 입건했다고 18일 밝혔다.

전날 오후 2시께 강동구에 위치한 부모님의 자택에 찾아간 A씨는 흉기로 아버지의 어깨를 수차례 찌르는 등 살해하려 한 혐의를 받고 있다.

A씨는 어머니가 벌어온 생활비를 아버지가 탕진하는 문제를 두고 아버지와 말다툼을 벌이다 범행을 저지른 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨에 대해 구속영장을 신청할 예정이다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr