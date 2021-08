제21회 산청한방약초축제, 온라인 축제로 전환

전시·체험 등 대면 행사는 모두 취소

9월 1~30일 약초·농특산물 등 온라인 판매

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 제21회 산청한방약초축제가 온라인 축제로 전환돼 개최된다.

경남 산청군과 한방약초축제위원회는 긴급 총회를 열고 이같이 결정했다고 18일 밝혔다.

이번 결정은 코로나19 재확산 지속과 정부의 사회적 거리두기 조치에 따라 지역 주민들과 방문객의 안전을 확보하려는 조치다.

군은 전시와 체험 등 대면 행사를 모두 취소하는 대신 산청의 우수한 약초와 농특산물을 온라인을 통해 홍보하고 판매할 계획이다.

제례 행사와 동의보감 상 시상, 허준 골든벨, 마당극 공연 등 기존 주요 콘텐츠는 모두 온라인으로 전환해 진행한다.

특히 온라인 축제를 많은 사람에게 알리기 위해 온라인 약초 과거시험과 약초시장 점포 크라우드펀딩 등 새로운 축제 프로그램도 운영한다.

축제 위는 온라인 전환에 따라 애초 축제 기간보다 앞당겨 오는 9월 1일부터 30일까지 한 달간 다양한 온라인 채널을 통해 판촉 행사를 진행할 예정이다.

특히 그간 축제를 준비해 온 농가들의 소득에 도움을 주기 위해 군 직영 온라인몰인 산엔 청 쇼핑몰 홍보·판매와 축제 기간 일정 금액 이상 구매자에게는 축제 꾸러미를 신청할 수 있는 이벤트도 진행한다.

이와 함께 온라인 한방약초축제 홈페이지를 통해 지역 농특산물과 약초, 공예품 등을 적극적으로 홍보할 방침이다.

임종식 한방약초축제위원장은 “온라인으로 진행되는 축제 기간 청정골 산청 약초와 농특산물을 좋은 가격에 살 수 있는 다양한 이벤트가 진행되는 만큼 많은 참여 부탁드린다”며 “산청한방약초축제의 온라인 축제 전환이 우리 지역 농업인들의 안전을 확보하는 것은 물론 실질적인 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복에 도움이 될 수 있기를 기대한다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr