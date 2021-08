[아시아경제 권재희 기자] 싱가포르가 코로나19 백신 접종 후 심각한 부작용을 겪는 시민에게 보상금을 주고 있다.

18일(현지시간) dpa통신에 따르면 싱가포르 정부는 지금까지 심한 부작용을 겪은 백신 접종자 144명에게 총 78만2000싱가포르 달러(약 6억7000만원)를 지급했다.

보상금 수급자 중에는 접종 후 심장마비를 일으킨 16세 소년도 포함됐다고 보건부는 밝혔다.

소년의 가족은 22만5천 싱가포르 달러(약 1억9000만원)를 받았다.

싱가포르 보건부 산하 보건과학청(HSA)은 지난달말 기준으로 1만명이 접종 후 부작용을 겪었고 이중 400명은 중증이었다고 이틀전 발표했다.

싱가포르는 전체 인구 570만명 중 420만명이 백신 접종을 모두 마쳤다.

옥스퍼드대 집계에 따르면 싱가포르는 아시아 국가 중에서 백신 접종률이 가장 높다.

