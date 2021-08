[아시아경제 이관주 기자] 경찰청은 18일 서울 서대문구 경찰청사에서 '경찰소통포럼'을 개최하고, 약물이용범죄 사전 예방을 위한 마약류 탐지 키트 개발 추진경과를 공유했다.

김창룡 경찰청장을 비롯한 경찰청 지휘부가 참석한 가운데 열린 이날 포럼에는 정희선 성균관대 과학수사과 석좌교수가 발표자로 나서 그간 마약류 탐지 키트 연구개발 과정에 대해 설명했다.

경찰은 2019년부터 3년 내 개발을 목표로 약물이용범죄 현장에서 마약함유 여부를 검사할 수 있는 검출 키트를 개발하고 있다.

