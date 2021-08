윤호중 "언론중재법, 野 요구대로 안건위 회부…신속 처리할 것"

[아시아경제 오주연 기자] 윤호중 더불어민주당 원내대표가 18일 언론중재법 개정안에 대해 다시 한번 "신속하게 처리하겠다"고 강조했다.

이날 윤 원내대표는 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "이미 논의는 충분히 진행됐으나 야당의 거듭된 반발에 우리 당은 새 수정안까지 제출하며 적극 협치에 나섰다. 그러나 결국 문화체육관광위원회 전체회의 표결도 무산됐고, 야당의 요구대로 안건조정위원회에도 회부된 상태"라며 "국민의힘은 더 이상 시간끌기를 멈추고 전향적으로 협조해 주길 바란다"고 말했다. 그러면서 "가짜뉴스 피해구제법 처리를 위해 전력을 다하겠다"고 덧붙였다.

이와 함께 세종의사당 법안 처리에도 속도를 요구했다. 윤 원내대표는 "어제 국회 운영위원회가 열렸음에도 불구하고 야당의 반대로 세종의사당 법안은 논의조차 하지 못했다"면서 "세종의사당 건립 위한 국회법 개정은 이미 여야가 합의한 사안이고 국토균형발전, 행동수도 완성이란 상징적 의미있는 사안"이라고 말했다. 이어 "지난해 147억원 의사당 설계비 합의를 처리해놓고도 아직 한 푼 쓰지 못하고 있는 상황"이라면서 "야당은 대승적 관점에서 조속한 의사 일정 합의에 나서주길 바란다"고 요구했다.

한편 내년도 예산안에 대해선 "코로나 위기가 내년까지 지속될 것이라 예측하고 있는 만큼 내년 예산안 편성은 이를 전제해서 되어야 할 것"이라며 "코로나가 지속되고 있는 만큼 예산 공백은 있을 수도, 있어서도 안 된다"고 언급했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr