폴라리스오피스, 2분기 연결 매출액 전년比 47% 증가… “영업익 흑자전환”

[아시아경제 장효원 기자] 오피스 SW 전문기업 폴라리스오피스 폴라리스오피스 041020 | 코스닥 증권정보 현재가 1,710 전일대비 50 등락률 +3.01% 거래량 102,557 전일가 1,660 2021.08.18 10:22 장중(20분지연) 관련기사 폴라리스오피스, 전세계 1.1억명 사용자 기반 OTT 서비스 개시…플랫폼 진화폴라리스오피스, 환경의 날 기념 ‘Paperless’ 캠페인 성료…기부금 전달식 개최상반기 개명한 회사들 '절반의 성공' close 가 올해 1분기에 이어 2분기에도 호실적을 달성했다.

18일 폴라리스오피스는 2분기 연결기준 매출액이 전년 동기 대비 47% 증가한 61억원을 기록했다고 밝혔다. 같은 기간 영업이익과 순이익은 모두 흑자전환에 성공하며 각각 12억원, 4억원을 기록했다.

1분기에 이은 실적 개선세로 연결기준 상반기 누적 매출액은 전년 동기 대비 26% 증가한 115억원을 달성했다. 연결기준 상반기 누적 영업이익과 순이익 또한 각각 10억원, 12억원으로 전년 동기 대비 흑자전환했다.

코로나19 장기화로 인한 재택근무, 온라인수업 등 비대면 업무환경의 확산이 실적 호조로 이어졌다는 설명이다. 대표 제품인 ‘폴라리스 오피스’의 수익성 향상과 동시에 기업용 협업 솔루션 ‘아틀라시안’의 매출은 전년 동기 대비 2배가량 증가했다.

이에 2분기 별도기준 영업이익도 8억원으로 전년 동기 대비 흑자전환했으며 상반기까지 별도기준 누적 영업이익은 11억원을 기록했다.

폴라리스오피스 관계자는 “협업 솔루션 사업을 비롯해 중기부와 진행하는 ‘K-비대면 서비스 바우처 플랫폼’ 사업, ‘폴라리스 오피스 웹’ 서비스 출시 등 비대면 업무환경에 적합한 다양한 서비스 제공을 위해 노력하고 있다”며 “수익성 우선의 경영전략과 내부 사업구조 효율화로 하반기에도 상반기의 실적 성장세를 이어갈 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

한편 폴라리스오피스는 글로벌 1억1000만명 가입자를 보유한 오피스 SW ‘폴라리스 오피스’를 기반으로 올해 하반기부터 플랫폼 기반의 사업역량을 강화할 계획이다. 기존 문서 중심의 협업 서비스를 넘어 OTT(온라인 동영상 서비스) 콘텐츠, 커뮤니티, O2O(온라인-오프라인 연계), 커머스, 금융을 아우르는 ‘글로벌 통합 플랫폼 기업’으로 성장하겠다는 목표다.

