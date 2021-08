삼성생명, 제41회 미술대회 개최…"함께 소통하는 온택트 대회로"

[아시아경제 오현길 기자] 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 74,000 전일대비 1,200 등락률 -1.60% 거래량 180,414 전일가 75,200 2021.08.18 10:31 장중(20분지연) 관련기사 '데이터 경제 시대' 외치는데…보험사만 안된다는 몽니(종합)삼성생명, 상반기 순이익 1조1646억원…전년비 71.6%↑(종합)'데이터 경제 시대' 외치는데…보험사만 안된다는 몽니 close 은 오는 18일부터 전국 초·중·고등학생을 대상으로 제41회 삼성생명 미술대회를 개최한다고 밝혔다.

1981년 전국 사생실기대회라는 이름으로 시작된 삼성생명 미술대회는 지난해까지 누적 참가자가 548만명에 이르는 등 국내 최고 권위 그림대회로 자리잡았다.

올해는 '함께 소통하는 온택트(Ontact) 미술대회'를 목표로, 접수부터 시상식까지 대회 전 과정을 온택트 방식으로 진행한다. 예선 접수는 18일부터 9월17일까지로 참가를 원하는 학생들은 컴퓨터나 모바일을 통해 미술대회 홈페이지에 접속해 작품 이미지를 업로드하면 된다.

초등 저학년부(1~3학년), 초등 고학년부(4~6학년), 중등부, 고등부 총 네 부문으로 나뉘며 예선은 자유주제로 진행된다. 예선을 통과한 100명은 10월23일 실시간 화상 감독하에 본선 대회를 치른다.

본선에서는 각 부문별 후원기관상을 비롯해 작품상, 특선, 입선 등 총 1000명을 선정해 수상하며, 고등부 대상 수상자에게는 문화체육부관광부 장관상과 장학금 500만원이 부상으로 주어진다.

수상자들이 그린 작품은 올 12월로 예정된 온라인 전시회를 통해 만나볼 수 있다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr