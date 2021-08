퀄컴, 세계 최초 5G·AI 기술 탑재 드론 플랫폼 공개

[아시아경제 구은모 기자] 퀄컴이 세계 최초로 5G와 인공지능(AI) 기술을 통합한 드론 플랫폼 및 레퍼런스 디자인 ‘퀄컴 플라이트 RB5 5G 플랫폼’을 공개했다고 18일 밝혔다.

퀄컴의 최신 사물인터넷(IoT) 제품을 기반으로 구축된 퀄컴 플라이트 RB5 5G 플랫폼은 퀄컴 QRB5165 프로세서를 탑재했고, 고성능·저전력 5G 드론을 구현할 솔루션을 제공한다.

퀄컴 플라이트 RB5 5G 플랫폼은 여러 복잡한 기술을 하나의 정밀하게 통합된 드론 시스템으로 영화 및 엔터테인먼트, 보안 및 긴급 출동 서비스, 배달, 국방, 점검, 맵핑 등 다양한 분야에서 진화하는 애플리케이션과 새로운 이용 사례를 지원한다.

데브 싱 퀄컴 자율 로보틱스, 드론 및 인텔리전트 머신 담당 시니어 디렉터는 “퀄컴은 업계를 선도하는 수많은 드론 업체들과 지속적으로 협력해왔으며, 200여개 이상의 글로벌 로봇 및 드론 생태계 구성원들의 참여를 이끌어냈다”고 밝혔다.

퀄컴은 미국의 통신사 버라이즌 5G 네트워크상에서 퀄컴 플라이트 RB5 5G 플랫폼의 네트워크 테스트를 마쳤으며, 5G 초고주파(mmWave) 기능은 버라이즌 씽스페이스 마켓플레이스를 통해 제공될 예정이다.

퀄컴 플라이트 RB5 5G 드론 레퍼런스 디자인 모델은 현재 Modal AI를 통해 시범적으로 선보이고 있고, 퀄컴 플라이트 RB5 5G 개발 키트는 올해 4분기부터 제공될 예정이다.

