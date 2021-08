[클릭 e종목]코윈테크, 2차전지 설비 기술 보유 "기대되는 실적개선"

[아시아경제 이선애 기자] 한양증권은 18일 코윈테크 코윈테크 282880 | 코스닥 증권정보 현재가 24,050 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 23,450 2021.08.18 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 코윈테크, 2차전지 투자 확대로 회복되는 '실적'[클릭 e종목]"코윈테크, 2차전지 투자 확대 3분기 매출 급증…저평가"코윈테크, 사상 최대 상반기 매출…2차전지 스마트 설비 호조·양극재로 확대 close 에 대해 2차전지 자동화설비 시장 초기진입에 따른 기술 경쟁력을 보유해 안정적인 이익 창출이 기대된다고 평가했다. 다만 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

코윈테크는 스마트팩토리를 위한 자동화설비 전문기업으로 2차전지 공정 자동화 시스템(장비+전산시스템)을 공급한다. 2차전지 자동화설비 시장 초기진입에 따른 기술 경쟁력을 보유한 것으로 추정되며 자동화 시스템 업력과 2차전지 고객사향 납품 레퍼런스는 경쟁력을 방증한다. 정밀도 등 관련 기술 향상을 통한 제어기술 고도화를 지속하여 경쟁력 강화를 이루고 있으며, 이를 바탕으로 2차전지 제조업체의 공장 설계 단계부터 협력을 통해 고객별 특화된 자동화 시스템을 구축한다.

2차전지 제조업체들의 투자 확대, 2차전지 제조원가 절감 이슈 등 전방산업 환경은 동사에 우호적인 상황이다. 특히, 경쟁 심화되는 후공정 자동화 시스템 시장 대비 전공정은 시장 초기 단계로 도입이 지속 확대될 것으로 기대된다. 요구되는 기술수준이 후공정 대비 높기 때문에 경쟁강도가 낮고 이익률이 높다. 코윈테크는 이미 주요 업체향으로 전공정 자동화 시스템 납품 레퍼런스를 보유하고 있다.

김용호 한양증권 연구원은 "전공정 자동화 시스템은 매출 비중이 지속 확대되는 상황으로 앞으로도 코윈테크의 외형 및 이익 성장을 견인할 것으로 전망한다"면서 "더불어 코윈테크는 매출처 다변화를 위한 노력을 지속하고 있으며 탑머티리얼이 보유한 고객 레퍼런스를 통해 글로벌 영업력을 강화할 수 있을 것으로 기대한다"고 설명했다.

한편 하반기부터 실적 개선이 전망된다. 지난해 코로나19 영향 따른 전방산업 투자 지연으로 실적이 부진했으나 작년 하반기부터 수주잔고가 다시 증가하고 있어 올해 실적 개선세가 나타날 것으로 전망한다. 2분기 매출액 286억원(YoY +291.4%), 영업이익 7억원(YoY +352.7%)를 기록했다. OPM은 2.4%로 YoY 개선 불구 QoQ -9.1%p 감소했는데, 이는 성과급 및 퇴직금 반영 영향이 주요했다. 다만, 하반기에 대형 수주가 기대되는데 수주 가시화될 시 올해 연결 매출액은 1200억원을 넘어서고 OPM도 10%를 소폭 상회할 수 있을 것으로 전망된다. 현재 주가는 코로나19 이전 수준을 회복하지 못한 가운데 실적 개선 가시화는 주가 회복 동인으로 작용할 수 있을 것이다.

