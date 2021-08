'AZ 잔여백신' 안 맞을거라던 3040 풀리자마자 '순삭'…의협 "심각한 우려"

아스트라제네카(AZ) 백신 접종 연령 변경 첫날, 잔여백신 예약 동나

의협 "접종 권고 연령과 기회 부여 연령대 차이 우려"

[아시아경제 김서현 기자] 30대는 아스트라제네카(AZ) 백신을 기피할 것이라는 우려와는 달리 실제로는 인기가 많은 것으로 드러났다.

17일 김기남 코로나19 예방접종대응추진단 접종기획반장은 "이미 AZ접종자나 예약자가 많은 상황"이라고 밝혔다.

김 반장은 이날 정례브리핑에서 "AZ백신의 접종 건수가 많아지고 있고, 이미 접종자나 예약자도 많이 있는 상황"이라며 "의료기관에서 실제로 잔여백신 폐기량은 줄고, 접종대상자를 찾아서 접종하는 데는 도움이 된다고 판단된다"고 설명했다.

실제로 정부가 아스트라제네카(AZ) 백신 접종 연령을 '30세 이상'으로 변경한 첫 날, 우려와 달리 네이버와 카카오를 통한 잔여백신 예약이 곧바로 동나는 현상이 벌어졌다.

방역당국은 당초 백신이 부족한 상황에서 50세 이상에게만 AZ백신 접종을 허용했다. 하지만 AZ백신 대량 폐기 사태를 막아보고자 이날부터 잔여백신에 한해 30세 이상에도 접종을 허용했다.

이와 관련해 김 반장은 "49세 이하는 기본적으로 화이자 또는 모더나 백신을 접종하도록 예약을 진행 중"이라며 "단, 잔여백신을 이용해 빨리 접종하길 원하는 경우 30세 이상도 AZ 백신을 선택할 수 있게 한 것"이라고 설명했다.

한편 대한의사협회는 당국이 AZ백신 연령을 낮춘 것에 대해 우려를 표했다. 이날 의협 코로나19 대책전문위원회는 입장문을 통해 "절대적 기준에서의 접종 권고 연령과 희망자에 한해서 접종 기회를 부여하는 연령의 차이에 대해 심각한 우려를 표한다"고 밝혔다.

위원회는 "질병청에서 이달 11일 발표한 '주간 코로나19 예방접종 후 이상 반응 보고서'를 분석한 결과 50세 미만에서 아스트라제네카 백신 2차 접종은 다른 백신보다 예방효과 대비 이상사건의 위험이 상대적으로 높다"며 "희망자라고 하더라도 우선으로 고려하기에는 위험할 것으로 생각된다"고 설명했다.

국제학술지인 란셋(Lancet)에 따르면 영국, 미국, 스웨덴에서 입력한 데이터를 분석한 결과 55세 이하에서 AZ와 화이자 백신 모두에서 전신성부작용이 더 높은 것으로 분석됐다. 50세 미만이 이 백신을 투약하려면 논의가 더 필요하다는 게 의협의 입장이다.

의협은 "보다 객관적이고 전문가적인 식견을 바탕으로 방안을 제시할 수 있도록 의협과 소통해 적절한 권고안을 마련해야 한다"고 말했다.

김서현 인턴기자 ssn3592@asiae.co.kr