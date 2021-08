[아시아경제 오주연 기자] 서울시가 초·중·고등학생에게 코로나19 자가검사키트를 무료로 배포하는 방안을 추진 중이다.

17일 서울시에 따르면 시는 초·중·고등학생 자녀를 둔 가정에 자가검사키트를 주기적으로 지원하는 안을 최근 서울시교육청에 제안했다. 교육부 방침에 따라 2학기부터 사회적 거리두기 4단계에서도 등교 수업이 이뤄지는 데 따른 조치다.

서울시는 전체 등교생 대상으로 유전자증폭(PCR) 선제 검사를 하는 것이 현실적으로 어려운 상황에서 간편한 자가검사키트가 합리적 대안이 될 수 있다고 보는 것으로 알려졌다.

