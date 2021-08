[아시아경제 권재희 기자] 프랑스 남동부 바르 지역에 대형 산불이 발생해 수천 명이 대피하는 사고가 발생했다.

17일(현지시간) AP통신, BFM 방송에 따르면 전날 밤 툴롱에서 시작된 불은 지중해에서 불어오는 강풍 여파로 이날 오전 6시 기준 5000헥타르(약 50㎢ )를 태웠고 주택 100채에 피해를 입혔다.

이번 화재로 지역 주민과 인근 캠핑장에서 여름 휴가를 보내고 있던 6000여명이 대피했다.

소방당국은 대원 900명을 동원해 화재를 진압하고 있다.

화재 원인은 아직 밝혀지지 않았다.

최근 들어 스페인, 그리스, 이탈리아를 비롯한 남유럽을 중심으로 산불 피해가 잇따르고 있다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr