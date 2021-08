여수광양항만공사, 광양항 항만근로자 쉼터 포레스트 4동 추가 설치

컨테이너를 개조한 휴게공간 마련으로 쾌적한 작업환경 조성





[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 여수광양항만공사(사장 차민식)는 항만근로자들의 안전과 휴식을 위해 20피트 컨테이너를 개조한 쉼터를 광양항 자동차부두 및 하포일반부두에 2동씩 추가 설치했다고 17일 밝혔다.

공사 관계자는 지난해 광양항 컨테이너부두 등에 설치한 6개 동의 현장근로자 만족도가 높아 추가 설치를 진행하게 됐으며 쉼터의 명칭인 포레스트(Porest)는 항만의 ‘Port’와 쉼의 ‘Rest’, 2개 영단어를 조합해 작명했다고 설명했다.

부두 내 작업동선을 고려해 작업장과 가까운 곳에 설치된 쉼터의 설치로 차량 혹은 부두 내 그늘 등에서 휴식을 취하던 항만근로자들의 근로환경이 개선될 전망이다.

특히, 근로자들의 편의를 위해 에어컨, 냉장고, 냉온수기 등 다양한 가전 및 비상시를 대비한 소화기, 들 것, 구명환, 심장제세동기(AED) 등 안전물품을 비치해 휴식 뿐 아니라 응급상황 발생 시 빠른 초동 조치가 가능하다.

차민식 사장은 “공사는 항만근로자의 안전하고 쾌적한 작업환경 조성을 위해 지속적으로 노력할 것이다”며 “지속적인 의견 수렴을 통해 항만근로자 편의시설을 지속적으로 추가 할 예정”이라고 말했다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr