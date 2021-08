대전시, 추석 전 소상공인 지원 확대 ‘1166억원 집행’

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시는 추석 전 소상공인 지원 확대에 1166억원의 예산을 집행한다고 17일 밝혔다.

집행될 예산에는 올해 2회 추가경정예산으로 확보한 1093억원이 포함됐다. 이 예산을 통해 시는 이달 1200억원 규모의 소상공인 균형성장 특례보증으로 소상공인이 최대 2000만원의 무이자 대출받을 수 있게 한다.

또 신용보증재단 최초 거래자와 온통대전 가맹 사업자, 전년대비 매출 감소자 등을 우선 지원하고 추가 보증 혜택도 제공할 계획이다.

사회적 거리두기 4단계에 따른 집합금지 및 영업제한 직접 피해업종(3만4000여개 업체)에는 공공요금 50만원, 3개월 이상 고용인력을 유지한 업체에는 업체당 사회보험료 50만원이 각각 지원될 예정이다.

시는 온통대전 발행액을 1.3조원에서 2조원으로 늘려 소비위축에도 대응할 방침이다.

여기에 소비취약 계층인 65세 이상, 장애인, 국가유공자 등에게 온통대전 캐시백 5%를 추가로 지급하고 지역 간 소비격차를 완화하기 위해 전통시장에서 온통대전으로 결제할 때 캐시백 3%를 추가로 지급하는 방안을 추진한다.

또 4개구 15개 점포에 대한 스마트 슈퍼 육성 지원과 중앙로 지하상가의 스마트 상가 기술 보급, 상점가 활성화를 위한 골목경제 회복 지원사업을 병행해 지원 사각지대를 최소화할 복안이다.

추석 전 중소기업 지원도 강화한다. 코로나19 및 주 52시간제 시행으로 인력수급에 어려움을 겪는 실정을 감안해 신규 고용 인건비를 최대 90%까지 3개월간 지원하는 사업에 106억원을 집행, 2000여명의 일자리를 창출하고 한시적 공공일자리 제공을 위해 53억원을 지원하는 등 중소기업의 경영 및 생계안정을 지원하는 것이 골자다.

허태정 대전시장은 “코로나19 장기화로 어려움을 겪는 지역 소상공인을 위해 이번 지원정책(예산)이 추석 전 집행될 수 있게 할 방침”이라며 “시는 앞으로도 현장에서 필요로 하는 정책을 적극 발굴·적기 시행해 소상공인에게 실질적인 도움을 줄 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

