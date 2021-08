티웨이항공, 2분기 영업손실 347억원…전년 比 적자폭 감소

[아시아경제 이동우 기자] 티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 3,510 전일대비 200 등락률 -5.39% 거래량 958,391 전일가 3,710 2021.08.17 14:45 장중(20분지연) 관련기사 티웨이항공, 제주 노선 '평일 여행족' 프로모션…최대 15%할인코로나19 확진자 급증에도 날아오른 항공주티웨이항공, 괌 노선 '항공권 할인' 프로모션 close 은 올해 2분기 연결기준 영업손실이 347억원으로 전년동기(486억원 적자) 대비 적자폭이 축소됐다고 17일 공시했다.

같은기간 매출은 568억원으로 젼년대비 130.8% 늘었다. 당기순손실은 305억원을 기록했다.

티웨이항공은 "코로나19 장기화 여파에도 불구하고 국내선을 확대하며 실적이 다소 개선됐다"며 "내년 실적을 상쇄하기 위해 중장거리 기체 에어버스 A330-300 등 3기 등을 들여오기로 준비하고 있다"고 설명했다.

