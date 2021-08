수성이노베이션 "퓨쳐하이테크, 하반기 DDR5 수혜 기대"

[아시아경제 유현석 기자] 수성이노베이션 은 글로벌 반도체 업체들의 DDR5 본격 양산에 따라 하반기 실적개선이 기대된다고 17일 밝혔다. 수성은 SK하이닉스 1차 벤더인 퓨쳐하이테크의 최대주주다.

수성이노베이션 수성이노베이션 084180 | 코스닥 증권정보 현재가 2,070 전일대비 150 등락률 -6.76% 거래량 723,416 전일가 2,220 2021.08.17 14:58 장중(20분지연) 관련기사 수성 "자회사 퓨쳐하이테크, 실적 호조…모든 제품 고른 성장"[특징주]이재명, 尹에 오차범위 밖 우세...관련주 수성이노베이션 강세상반기 개명한 회사들 '절반의 성공' close 은 반도체 시장의 DDR5 전환으로 퓨쳐하이테크의 부품수요가 늘어날 것으로 예상했다. 퓨쳐하이테크는 2018년 세계 최초로 DDR5 개발에 성공했다. 지난해부터 SK하이닉스 1차벤더이다. 퓨쳐하이테크는2012년에 SK하이닉스용 제품(P/Card Interposer Ass'y)을 개발, 양산에 적용했고 2014년 SK하이닉스 1차벤더(Burn-In Board) 업체로 등록됐다. 2020년에는 SK하이닉스향 반도체 검사장비용( MPT. Marking Permanency Test) 커넥터를 개발했다.

수성이노베이션의 자회사 퓨쳐하이테크(지분 57.12%)는 반도체 테스트 종합 솔루션업체다. 반도체 전·후공정에서 웨이퍼의 전기적 특성을 검사하는 테스트 소켓과 프로브카드 등을 생산한다. 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크로프렌드, 솔브레인 등이 주요 고객사다. 미국, 중국, 대만 등 해외에도 폭넓은 공급망을 구축하고 있다.

김대진 수성이노베이션 대표는 "퓨쳐하이테크는 DDR5 등 신규 반도체의 변화로 소모성 검사장비 부품 수요가 늘어날 것으로 보이며 특히 삼성전자, SK하이닉스 등의 수주가 기대된다"며 "거래 기업들의 대규모 라인 증설에 따라 매출이 늘고 있으며 이 같은 추세라면 매년 30% 이상의 매출과 영업이익 개선이 기대된다"고 말했다.

