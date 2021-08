전경련 "세계의 공장 中→아세안 변화…FTA·상업 항공편 마련 시급"

[아시아경제 우수연 기자]코로나19 이후 가속화된 글로벌 공급망 재편으로 '세계의 공장' 역할을 하는 국가가 중국에서 아세안으로 변화하고 있다는 분석이 나왔다. 글로벌 공급망에서 아세안 국가의 중요성이 강조되며 조속한 자유무역협정(FTA) 발효와 함께 상업용 항공편을 늘려야 한다는 주장도 제기된다.

17일 전국경제인연합회가 아세안 창설 54주년을 맞아 발표한 '글로벌 공급망의 아세안 시프트 특징과 한국의 통상정책 과제' 분석에 따르면 2016~2020년 전 세계 對아세안 직접투자는 직전 5년(2011~2015년) 대비 30.4% 증가한 7310억달러를 기록하며 對중국 직접투자(6989억달러)를 추월했다.

이는 2018년부터 시작된 미·중 무역전쟁과 지난해 코로나19 영향으로 글로벌 공급망의 아세안 시프트가 심화되고 있는 것으로 해석할 수 있다. 중국에 대한 수출 규제를 피하기 위한 중국 내 일부 외국인 투자의 이탈, 코로나19 과정에서 발생한 중국 내 생산기지 셧다운 등의 영향이 복합적으로 작용한 결과다.

전 세계 직접 투자에서 아세안 10개국이 차지하는 비중도 2017년 중국을 추월한 이후 2019년 격차가 2.6%p로 확대됐다. 다만 지난해의 경우 코로나19에 따른 아세안 내 신규 투자 프로젝트가 지연되면서 다시 중국이 역전하는 모습을 보였다. 2016년부터 2020년까지 EU, 미국, 일본 등 주요 경제권(국가)의 對아세안 누계 직접투자는 직전 5개년 대비 모두 증가했다. 직접투자 증가율은 한국이 1위(74.2%)로 가장 크게 늘었고 중국(65.4%), 대만(40.6%), 일본(21.8%) 순이었다.

2016년 이후 한국, 중국, 일본, 대만 등 아시아 역내국을 중심으로 對아세안 직접투자가 두 자릿수 이상 증가하면서 아시아 역내 중간재 교역 내 아세안의 위상은 중국과 거의 비슷한 수준으로 올라왔다. 2019년 기준 아시아 역내 중간재 교역에서 중국 비중이 31.2%, 아세안 6개국(인도네시아, 필리핀, 베트남, 태국, 싱가폴, 말레이시아)의 비중은 30.8%이다.

순투자 기준으로도 우리나라가 아세안 국가에 투자한 금액이 중국에 투자한 금액보다 높게 나타났다. 2016~2020년 한국의 對아세안 해외직접투자는 직전 5개년 대비 66.3% 증가한 316억달러를 기록했고, 對중국 직접투자는 11.0% 증가한 181억달러를 달성했다. 이중 특히 제조업의 對아세안 직접투자는 직전 5개년 대비 37.1% 증가한 122억달러를 기록했다.

전경련은 우리 경제와의 관계에서 아세안의 중요성이 부각되고 있는 만큼 지난 4월 국회에 제출된 한-인도네시아 포괄적 경제동반자협정(CEPA), 지난 2월 협상 타결한 한-캄보디아 FTA의 조속한 비준 및 발효가 필요하다고 강조했다. 또한 베트남과 인도네시아 등 주요 투자국에 대한 상업용 항공편 재개 등을 적극 지원해야 한다는 조언도 추가했다.

김봉만 전경련 국제협력실장은 "한국과 아세안 간 연계성 증진을 위해 인니 신행정 수도 건설사업, 태국 동부경제회랑 인프라 개발 등 아세안의 대형 인프라 프로젝트에 우리 기업 참여가 확대될 수 있도록 정부의 정책 지원이 강화돼야 한다"고 말했다.

