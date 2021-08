[아시아경제 문혜원 기자] 롯데리아는 베스트셀러 대표 메뉴인 불고기버거와 디저트로 구성된 ‘불패세트’를 구성해 오는 31일까지 판매한다고 17일 밝혔다.

불패세트는 대표 메뉴이자 패티와 양상추의 중량을 높인 반면, 기존 가격을 유지해 리뉴얼 한 불고기버거와 롯데리아 인기 디저트 양념감자, 치즈스틱과 탄산음료로 구성했다.

가격은 불고기버거 세트 가격인 5900원에서 100원 추가 시 구매가 가능하도록 해 정상 구매 가격인 8400원보다 약 28% 할인된 금액으로 판매한다.

