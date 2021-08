양천구 ‘교육후견인’ 시행 통해 교육안전망 구축

학교·가정·지역사회 협력으로 위기 아동과 청소년에게 학습, 심리상담, 돌봄 등 통합지원



[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 서울시교육청이 주관하는 교육후견인제 시범사업 공모에 선정돼 ‘교육후견인’ 사업을 이달부터 시행한다.

‘교육후견인’이란 통합복지 전달체계에 대한 이해도가 높은 우리 마을의 건강한 이웃으로, 취약계층 아동들의 사회적 보호자 역할을 수행함으로써 지속적인 만남을 통해 학습지원, 심리상담, 돌봄 등의 맞춤형 프로그램을 연결하고 그 효과성을 점검하는 사람을 말한다.

모든 아이들을 위한 통합적 교육 복지가 요구되는 시대적 상황에서 교육청, 교육지원청, 학교를 비롯하여 구청, 동 주민센터, 마을기관이 학교와 지역사회 협력을 토대로 새로운 교육안전망 구축을 위해 ‘교육후견인’ 사업으로 의기투합했다.

이 사업은 다양한 지원이 필요한 아동을 발굴하기 위해 가장 마을을 잘 아는 ‘동단위 교육안전망 협의체’를 구성, 이를 통해 마을의 모든 자원을 활용, 대상 아동을 발굴하고 교육, 돌봄 등 필요한 조치가 적기에 취해지도록 체계적인 지원체계를 구축한다.

‘교육후견인’은 퇴임교원, 학부모, 마을활동가 등이 참여할 수 있으며 성범죄전력 조회 등을 거쳐 30시간 기본연수를 이수한 후 본격적인 활동에 투입된다. 수혜 대상은 학습지원과 심리상담이 필요하거나 복합적 어려움에 처해 긴급한 돌봄이 요구되는 아동으로 ‘동단위 교육안전망 협의체’에서 추천을 받아 선정하게 된다.

김수영 양천구청장은 “감염병의 확산, 경기 침체, 빈부 격차 등에 따른 교육격차 심화가 사회적 문제로 대두되고 있는 상황”이라며 “이에 양천구는 더욱 촘촘한 교육안전망을 구축, 교육복지 사각지대에 놓인 아동들이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 필요한 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr