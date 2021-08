제주지역 코로나 확진 연일 ‘역대최다’.....15일 64명확진

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 제주특별자치도는 15일 하루 동안 총 4,392건의 코로나 감염증 진단검사를 해 이 중 64명(제주 #2079~2142번)이 확진됐다고 16일 밝혔다.

신규 확진자 64명의 감염경로를 보면 ▲49명은 제주지역 확진자의 접촉자 ▲4명은 다른 지역 확진자의 접촉자 ▲1명은 해외 방문 이력자 ▲10명은 코로나19 유증상자다.

이 중 2명은 다른 지역 거주자이고, 나머지 62명은 제주도민이거나 도내 거주자다.

제주지역 확진자의 접촉자 가운데 33명은 3개 집단감염 사례와 관련 있는 것으로 알려졌다.

집단감염 사례 가운데 △28명은 신규 집단감염 사례인 가칭 ‘제주시 학원 2’△1명은 ‘제주시 노인주간보호센터’ △4명은 ‘제주시 지인모임 8’과 연관됐다.

방역당국은 역학조사 과정에서 28명이 제주시 소재의 한 학원에서 접촉했던 사실을 확인하고, 신규 집단감염 사례로 분류했으며, 지난 3일 최초 확진된 이후 14일 4명에 이어 15일 28명이 추가로 양성 판정받았다.

확진된 28명 중 4명은 학원 강사이며, 24명은 중학생 수강생으로 도내 6개 학교 연관이 있는 것으로 알려졌다.

이들은 13일과 14일 양성 판정을 받은 학원 수강생들과 접촉했던 것으로 조사됐으며 이에 따라 16일 오전 11시 현재 가칭 ‘제주시 학원 2’관련 확진자는 총 33명으로 집계됐다.

한편 집단감염 관련 확진자 33명을 제외한 제주지역 확진자의 접촉자 16명은 개별 사례로, 가정·직장 등 일상 공간에서 선행 확진자와 접촉해 바이러스가 전파된 것으로 추정된다.

다른 지역 확진자의 접촉자이거나 해외 방문 이력 등 외부요인에 의한 확진 사례는 5명이고 신규 확진자 중 32명은 도내 12개 초·중·고교 재학생이거나 교직원으로 확인됐다.

16일 오전 11시 기준 제주지역 누적 확진자 수는 2,142명이다.

제주에서 격리 중인 확진자는 305명, 도내 가용병상은 92병상이며, 자가 격리자 수는 1,786명이다.

아시아경제 호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr