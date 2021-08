[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 목포에서 50대 여성이 몸 곳곳에 심한 멍이 든 상태로 의식불명인 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

16일 목포경찰서에 따르면 지난 13일 오후 3시께 목포 시내 한 주택에서 A(53)씨가 의식을 잃은 채 가족에 의해 발견됐다.

A씨는 이 집에 홀로 거주했으며 몸 곳곳에 심한 멍이 든 채로 발견돼 곧바로 병원에 옮겨졌으나 아직 의식을 회복하지 못하고 중태에 빠졌다.

A씨는 발견 전날까지 별다른 이상을 보이지 않은 것으로 알려졌다.

경찰은 폭행 가능성과 지병 등 여러 가능성을 열어놓고 정확한 경위를 조사하고 있다.

