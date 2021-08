김정은-푸틴, 광복절 맞아 축전 교환…"세기를 이어가는 북러 친선"

[아시아경제 이지은 기자] 김정은 북한 노동당 총비서와 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 15일 광복절을 맞아 축전을 교환하고 양국 친선관계를 부각했다.

조선중앙통신은 이날 김 총비서가 푸틴 대통령에게 보낸 축전에서 "간고한 항일대전의 나날 공동의 원수를 반대하는 투쟁 속에서 피로써 맺어진 조로(북러)친선은 역사의 온갖 도전을 물리치고 연대와 세기를 이어 변함없이 이어지고 있다"고 밝혔다.

이어 "오늘도 우리 인민은 조선 해방을 위한 성스러운 위업에 고귀한 생명을 바친 붉은군대 장병들을 경건히 추억하고 있다"며 "두 나라 사이의 친선협조 관계가 2019년 블라디보스토크에서 있었던 우리의 상봉에서 이룩된 합의에 따라 새로운 전략적 높이로 더욱 강화 발전되리라는 확신을 표명한다"고 말했다.

푸틴 대통령도 김 총비서에게 축전을 보내 "중요한 것은 준엄한 그 시기에 굳건해진 훌륭한 친선의 전통이 오늘도 러시아 연방과 조선민주주의인민공화국 사이의 관계 발전을 위한 튼튼한 기초로 되고 있는 것"이라며 "2019년 블라디보스토크 상봉에서 이룩한 합의들을 이행함으로써 호혜적인 쌍무협조를 더욱 추동해나가리라고 확신한다"고 밝혔다.

김 위원장과 푸틴 대통령은 매해 광복절을 기념하며 축전을 교환해 왔다.

