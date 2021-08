"사건 경위 알려진 것과 달라"…30대 가장 '폭행치사' 혐의 고교생들 영장 기각

재판부 "정확한 사망 원인 밝혀지지 않은 상태서 피의자 방어권 보장 필요"

[아시아경제 나예은 기자] 경기도 의정부시에서 술을 마시고 귀가하던 30대 남성을 폭행해 숨지게 한 고등학생 2명에 대해 청구된 구속영장이 기각됐다.

13일 오전 10시30분쯤 의정부지법 장창국 영장전담 부장판사는 "폭행치사 사건의 경위가 언론에 알려진 것과 다르고, 정확한 사망 원인이 밝혀지지 않은 상태에서 피의자들의 방어권 보장이 필요하다"고 기각 사유를 밝혔다.

폭행치사 혐의로 구속영장이 청구된 A군 등 2명은 이날(13일) 오전 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 의정부지법에 출석했다.

검은색 모자와 흰색 마스크를 착용한 이들은 '혐의를 인정하는가', '유가족에게 하고 싶은 말 없는가' 등 취재진의 질문에 아무런 대답을 하지 않고 법정으로 향했다. 이들은 영장실질심사를 마친 뒤에도 입을 굳게 다문 채 호송차에 올랐다.

앞서 A군 등은 지난 4일 오후 10시45분쯤 의정부시 민락동의 한 광장에서 30대 남성 B씨를 몸싸움 끝에 숨지게 한 혐의를 받고 있다. B씨는 당시 의식을 잃은 채 병원으로 옮겨졌지만, 다음 날인 지난 5일 결국 숨졌다.

신고를 받고 출동한 경찰은 인근 폐쇄회로(CCTV)를 확보해 현장에 있던 고교생 6명 중 폭행에 가담한 것으로 확인된 2명을 현행범으로 체포했고, 이후 추가 조사를 벌여 1명을 추가 입건했다.

사건 이후 숨진 남성 측 관계자는 청와대 국민청원 게시판에 "고교생들이 술을 먹고 고의로 시비를 걸었다"는 내용의 글을 올렸다.

그러나 A군 등은 폭행 혐의를 인정하면서도 "B씨가 먼저 시비를 걸고 폭행을 했고, 방어하기 위해 우발적으로 폭행했다"며 "B씨를 살해할 의도는 없었다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr