광복절 연휴를 앞둔 13일 서울 강서구 김포공항 국내선 청사가 여행객들로 붐비고 있다. 코로나19 신규 확진자가 사흘째 2천명 안팎으로 대규모 확산세가 이어지면서 정부는 이번 광복절 연휴동안 가급적 이동과 여행을 자제하고 집에 머무르면서 방역에 협조해 달라고 당부했다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.