[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 동신대학교 메이커스페이스사업단(단장 이동휘 정보보안학과 교수)은 지난 11일 함평교육지원청(교육장 김완)과 ‘지역민과 연계한 메이커 문화 확산, 에너지 신산업 분야 진로 체험 프로그램 및 창의융합교육을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 13일 밝혔다.

두 기관은 앞으로 4차 산업혁명, 지능 정보화 시대를 대비한 프로그램과 에너지 신산업 분야 진로 체험 프로그램을 운영한다.

또 지역민과 연계한 메이커 문화 확산을 위해 노력하기로 했다.

이동휘 동신대 메이커스페이스사업단장은 “지역 학생들을 위한 창의융합교육을 활성화하고 메이커 정신을 함양할 수 있는 다양한 프로그램을 지원하겠다”고 말했다.

