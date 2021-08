국순당, 지역 농가 돕기 위해 ‘둔내 고랭지 토마토 축제’ 후원 나서

[아시아경제 이승진 기자] 국순당이 본사가 위치한 강원도 횡성에서 열리는 대표적인 지역 여름 축제인 '둔내 고랭지 토마토축제'의 성공적인 개최를 위해 후원에 나선다고 13일 밝혔다.

올해 10회째를 맞는 이 축제는 매년 대형 토마토 풀장 등 다양한 즐길 거리로 인기가 높아 지역경제에 기여했으나, 코로나19로 인해 지난해에는 취소됐다.

올해는 코로나19의 확산 방지를 위해 규모를 축소해 개·폐막식을 생략하고 드라이브 스루 방식으로 고랭지 토마토를 판매한다. 또 토마토를 활용한 시식용 아이디어 음식을 증정할 계획이다. 올해는 13일부터 15일까지 강원도 횡성군 둔내종합체육공원에서 열린다.

국순당은 어려움을 겪고있는 지역사회의 행사에 도움을 주고자 국순당 사회관계망서비스(SNS)를 활용해 행사를 홍보하고, 행사 관계자 및 지역주민의 화합 행사에 국순당 쌀막걸리를 지원하는 등 후원한다.

국순당 관계자는 “국순당은 본사 및 양조장이 강원도 횡성에 있는 기업으로 지역사회와 상생을 위해 지역 인재 육성 등 다양한 활동을 꾸준히 해 오고 있다”라며 “코로나19로 인해 어려움을 겪고 있는 지역 농가를 돕기 위한 후원활동을 지속적으로 전개할 계획이다”라고 밝혔다.

