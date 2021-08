사천의 새로운 랜드마크 '아라마루 아쿠아리움', 개장 17일만에 유료 입장객 5만명 돌파!

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 사천시 ‘아라마루 아쿠아리움’이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에도 불구하고 개장 17일 만에 유료 입장객 5만명을 돌파했다.

12일 시에 따르면 지난달 23일 영업을 시작한 아라마루 아쿠아리움은 하루 평균 2940여명이 방문하고 있다.

개장 첫 주말 3일 동안에는 전국의 관광객 9000여명이 다녀가기도 했다.

이는 아라마루가 규모뿐만 아니라 시설적인 측면에서도 다른 수족관과의 차별화에 성공을 거뒀기 때문으로 평가받는다.

삼천포 동 지역 음식점 업소는 아라마루 개장과 함께 피서객까지 몰리면서 매출이 20~30% 이상 올라 코로나19 장기화로 침체했던 지역 경제에 활력이 되살아났다.

도내 첫 대형 수족관인 ‘아라마루 아쿠아리움’은 수조 규모 4000t급으로 제주(1만800t), 여수(6000t), 서울(5200t), 일산(4300t)에 이어 전국에서 다섯 번째로 큰 규모다.

특히 인어로 불리는 매너티와 공룡의 후예 슈빌 등 국내에서는 보기 힘든 희귀동물과 다양한 희귀 어종을 가까이서 볼 수 있는 것이 가장 큰 특징이다.

아쿠아리움 관계자는 "소도시의 열악한 인프라에도 많은 관람객이 찾아준 데 대해 감사드린다"며 "개장 이후 나타난 여러 가지 문제점을 차근차근 보완해 휴식과 힐링, 재충전의 공간으로 거듭나겠다"고 말했다.

한편 아라마루는 관람료 50% 할인행사를 16일까지 연장해서 시행한다. 개장 초기 나타난 문제점을 보완하고 전시환경개선을 위해 17일부터 19일까지 임시 휴장한 후 20일부터 정식 운영될 계획이다.

