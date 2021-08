함양 모바일 걷기 동아리, 산삼엑스포 D-30 성공 개최 기원 행사

캐릭터와 사진 촬영하기, 홍보 리플릿 배부 등 성공 개최 마음 모아



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군보건소는 모바일 걷기 동아리 ‘2021 함양군 하이 파이브’와 함께 2021 함양산삼항노화엑스포 D-30 성공 개최 기원 행사를 11일부터 13일까지 진행한다.

이번 행사에서는 모바일 걷기 동아리 일주일간 7만보 이상 걷기 챌린지 기념품 배부와 함께 엑스포 캐릭터와 사진 촬영하기, 홍보 리플릿 배부를 통해 엑스포 성공 개최를 위한 마음을 모았다.

군은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 주민의 자가 건강관리를 위해 비대면 방식의 모바일 걷기 앱을 활용한 걷기 동아리를 운영해 지역주민들로부터 많은 호응을 얻고 있다.

모바일 걷기 커뮤니티는 지난해 5월부터 시작해 현재 2200여명이 가입해 운영되고 있으며, 본인의 걸음 수는 물론 커뮤니티 참가자들 가운데 나의 순위를 파악할 수 있도록 선의의 경쟁을 유도해 걷기 동기를 부여하고 있다.

또한 매월 이벤트 실시로 다른 사람들과 함께 운동하는 재미를 느낄 수 있도록 한 프로그램이다.

함양군보건소장은 “코로나19로 힘든 시기이지만 모바일 걷기 동아리와 함께 엑스포 성공 개최를 기원하는 행사를 통해 반드시 성공할 수 있도록 기원하는 장을 마련했다”며 “앞으로도 건강관리를 할 수 있는 다양한 사업 추진으로 지역주민의 자발적인 참여를 부탁한다”고 전했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr