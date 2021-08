[아시아경제 이민지 기자] 엔에스쇼핑 엔에스쇼핑 138250 | 코스피 증권정보 현재가 13,400 전일대비 50 등락률 -0.37% 거래량 92,276 전일가 13,450 2021.08.12 13:47 장중(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네] 코스피-19일엔에스쇼핑, 자회사 하림산업 주식 추가취득...300억 규모NS홈쇼핑, 조항목 단독대표 체제로 전환 close 은 2분기 영업손실 105억1600만원을 기록해 적자를 지속했다고 12일 공시했다. 매출액은 3.8% 늘어난 1424억원을 기록했고 순손실은 178억원을 기록했다.

