[영상]S펜 지원 ‘갤럭시 Z폴드3’ … 풀스크린으로 몰입감도 잡는다

[아시아경제 구은모 기자] 삼성전자가 11일 밤 '갤럭시 언팩 2021'에서 공개한 신형 폴더블 스마트폰 '갤럭시 Z폴드3'은 폴더블폰 최초로 S펜을 지원하고, 디스플레이 아래로 카메라 구멍을 숨겨 풀스크린을 구현하는 등 몰입감을 높인 것이 특징이다.

3세대 Z시리즈는 폴더블 스마트폰 최초로 IPX8 등급을 지원하는 등 내구성이 대폭 강화됐다. IPX8 등급은 수심 1.5m의 담수에서 최대 30분간 견딜 수 있는 수준이다. 또한 역대 가장 튼튼한 스마트폰 알루미늄 소재인 '아머 알루미늄'와 코닝의 '고릴라 글래스 빅투스' 강화유리를 사용해 긁힘이나 낙하로부터 안전성을 높였다.

폴더블폰의 단점으로 거론됐던 힌지 문제도 개선했다. 사용자가 원하는 다양한 각도로 폴더블폰을 펼쳐서 세워 놓고 사용할 수 있도록 ‘하이드어웨이 힌지(Hideaway Hinge)’와 스위퍼 기술을 적용했다. 또한 독일 인증기관인 뷰로 베리타스로부터 20만번 폴딩 테스트 검증을 받았다.

7.6형의 '인피니티 플렉스 디스플레이'를 탑재한 Z폴드3는 '언더디스플레이카메라(UDC)' 기술을 적용해 사용자의 콘텐츠 몰입감도 높였다. 카메라 홀 위에도 최소의 디스플레이 픽셀이 적용해 노치 없이 넓은 화면으로 콘텐츠를 감상할 수 있다.

노트 시리즈의 'S펜'을 폴더블폰 최초로 Z폴드3에 적용해 사용성을 높인 점도 특징이다. 예를 들어 Z폴드3의 대화면으로 영상통화를 하면서 S펜 버튼을 누른 채 메인 디스플레이를 두 번 터치하면 '삼성노트'가 실행되고, 바로 통화 내용을 메모할 수 있다. 삼성전자는 Z폴드3 사용자들을 위한 'S펜'으로 'S펜 폴드 에디션'과 'S펜 프로' 두 가지를 선보인다. 두 S펜 모두 Z폴드3의 메인 디스플레이에도 안심하고 필기할 수 있도록 충격 완화 기술이 적용된 특수 '프로 팁'이 적용됐다.

이밖에 Z폴드3는 '에코스퀘어' 기술이 적용된 새로운 디스플레이로 전작 대비 화면이 약 29% 밝아졌고, 배터리 소모는 줄였다. 또한 메인 디스플레이와 커버 디스플레이 모두 120헤르츠(Hz)의 화면 주사율을 지원해 스크롤할 때나 멀티미디어를 재생할 때 매끄러운 경험을 제공한다.

Z폴드3는 오는 27일 출시되며, 17일부터 23일까지 7일간 사전판매를 진행한다. 가격은 256GB 내장 메모리 모델이 199만8700원, 512GB 모델이 209만7700원이다. 256GB 모델은 팬텀 블랙, 팬텀 그린, 팬텀 실버의 3가지 색상, 512GB 모델은 팬텀 블랙, 팬텀 실버의 2가지 색상으로 출시된다. 'S펜 폴드 에디션'과 'S펜 프로'는 별도로 판매하며 각각 5만5000원, 12만1000원이다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr