[아시아경제 이민지 기자] 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 18,400 전일대비 1,600 등락률 +9.52% 거래량 8,215,170 전일가 16,800 2021.08.12 11:25 장중(20분지연) 관련기사 한화시스템, 우주인터넷기업 '원웹'에 3500억원 투자…이사회 합류[특징주]한화시스템, 9% 급등…원웹 3450억 투자 '이사회 합류'신성이엔지, 한화시스템과 72억 규모 태양광 모듈 납품 계약 close 은 영국 위성통신서비스 업체인 원웹의 주식 25만주를 3465억원에 취득했다고 12일 공시했다. 취득후 지분비율은 8.8%이다. 회사 측은 “저궤도 위상서업의 빠른 시장 선점과 글로벌 경쟁력 강화를 위한 것”이라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr